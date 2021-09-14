В Україні третя хвиля пандемії ще не почалася, хоча ситуація з коронавірусом погіршилася.

Про це повідомив Ігор Кузін, головний санітарний лікар, - передає " UA: Перший».

"Медична система поступово заповнюється. Темп приросту-плюс три відсотки щодня. Це не початок хвилі, ситуація контрольована", - зазначив Кузін.

За словами представника МОЗ, кількість коронавірусних хворих поступово зростає, це триває протягом восьми тижнів. Кузін визнав, що існує велика кількість районів і громад, в яких ситуація з коронавірусом може стати неконтрольованою. Лікар повідомив, що в Україні продовжує діяти адаптивний карантин, а дані статистики вказують на наближення до жовтої зони.

Раніше ми повідомляли, що в Кабміні почали роботу над підготовкою пільг для людей, які встигли вакцинуватися від коронавірусу. До постанови Уряду Про карантин хочуть внести зміни, що передбачають пом'якшення для людей, у яких є ПЛР-тест, або вони пройшли курс вакцинації. Відповідно до плану, пом'якшення поширять і на організації, в яких колектив, а також відвідувачі отримають сертифікат про проходження вакцинації. Замінити його можна свіжим ПЛР-тестом, або довідкою про те, що людина недавно перехворів коронавірусом.

Нагадавши, що де школи починають закривати на карантин

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