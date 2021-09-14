Син співачки М'яти в чотирирічному віці пережив інсульт.

Про це повідомили на проекті «Зірковий шлях».

"Ураження головного мозку. У нього на головному мозку два рубці-тобто це як інсульт стався, вони не гояться", - розповіла Юлія Загорська, саме так насправді звуть виконавицю.

За її словами, їй вдалося знайти всього одного лікаря, який зумів поставити правильний діагноз. Виконавиця розповіла, що раніше в нашій країні діяли спеціалізовані інтернати для дітей з подібними проблемами, там малюків закривали, щоб сторонні не могли їх бачити. При цьому, які саме дії проводили співробітники над постояльцями інтернатів, за словами співачки, ретельно приховували.

М'ята повідомила, що проблеми почалися саме коли її синові було чотири роки, тоді у нього почався зворотний розвиток. На постановку діагнозу потрібні були цілі місяці.

До десяти років синові Юрію довелося проходити навчання в приватній школі. Там були фахівці, здатні працювати з подібними дітьми. Юрій в останні роки почав відвідувати інклюзивний клас у звичайній школі.

Подібні навчальні заклади з'явилися в Україні нещодавно. М'ята поскаржилася на те, що в Україні дуже мало навчальних закладів для дітей з особливостями розвитку.

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