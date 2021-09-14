В Україні протягом опалювального сезону для жителів ціна газу не перевищить позначки в 7,96 гривні за кубічний метр.

Про це заявити прем'єр Денис Шмигаль.

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"Ціна 7,96 грн за кубометр, яку поставив "Нафтогаз", вона дає можливість фактично забезпечити собівартість видобутку цього газу, і це ми гарантуємо", - сказав Шмигаль.

Зараз ціна на газ встановила світовий рекорд. По ряду договорів вона перевищила позначку в 21 тис.грн. за тисячу кубів. При цьому « "Нафтогаз" - це державна компанія, що гарантує стабільність ціни для жителів країни з відміткою в 7,96 грн. За словами прем'єра, за рік українські підприємства і приватні жителі споживають від 22 до 23 мільярдів кубометрів газу. За словами Шмигаля, в Україні за рік силами приватних підприємств і «Нафтогазу» видобувають близько 13 млрд.кубометрів. Саме цей газ і передають для споживання жителями. Саме з урахуванням потреб мешканців власною здобиччю Шмигаль і пояснив можливість зберігати ціну на заявленій позначці в 7,96 грн.

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Раніше в Міністерстві економічного розвитку повідомили, що за 2021 ціна на газ для жителів підніметься на 20%. У 2022 прогнозують зростання на 10%, а далі в період з 2023 по 2024 – щорічно блакитне паливо додаватиме в ціні 5%.

Нагадаємо, що прем'єр Шмигаль попередив українців:»у цьому опалювальному сезоні..."

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