Переведення годинників в Україні все ж відбудеться

Україна живе за зимовим і літнім часом з 1981 року, незабаром нас чекає нове переведення годинників

Незважаючи на неодноразові спроби скасувати переведення годинників в Україні, законопроект по цій темі пройшов лише перше читання і був відправлений на доопрацювання. Це означає, що для українців нічого не змінилося.

Як повідомляє Politeka.net, цього разу восени країна повертається на зимовий час.

Спочатку дана процедура проводилася для того, щоб заощадити електроенергію, приблизно на 1-3%. Тому восени стрілки годинника переводять на зимовий час — на годину назад, а навесні — на літній, на годину вперед.

Восени українці знову переведуть стрілки годинника на годину назад, зазвичай це відбувається в останню неділю жовтня. Цього року цей день припадає на 4 ранку 31 жовтня. Це дозволить у вихідний, неділю, спати на годину довше і продовжить добу на одну годину.

Експерти рекомендують перевести годинник на годину назад з вечора суботи, щоб уникнути плутанини вранці наступного дня. Відзначимо, що гаджети, що мають вихід в інтернет, здійснюють перевод годин автоматично.

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