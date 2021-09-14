На місце кричущого інциденту у Каховці Херсонської області свідки викликали поліцію

18-річна мама двомісячної дитини напилася горілки, після чого ледь стежила за своїм малюком. Це практично призвело до трагедії, адже дівчина кілька разів практично кидала дитину на землю.

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції області.

Свідки інциденту повідомили на гарячу лінію "102", що в парку гуляє мама з малюком. У той же час жінка нібито знаходиться в стані сильного сп'яніння.

Пізніше на місце приїхали поліцейські, які дійсно виявили маму з немовлям на руках.

Правоохоронці зателефонували родичам дівчини, за дитиною приїхав її чоловік і мати. Лікарі надали дівчині необхідну допомогу, після чого вона прояснила ситуацію. За її словами, під час прогулянки з двомісячною донькою вона зустріла знайому, яка пригостила її горілкою. Після цього молодій матері стало погано.

Відносно дівчини поліцейські склали протокол про неналежне виконання батьківських обов'язків. З нею провели профілактичну бесіду.

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