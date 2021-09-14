В Україні на підготовку та проведення перепису населення у 2023 році вирішили виділити понад 82 млн.грн.

Про це передав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ми закладаємо кошти на початок і підготовку Всеукраїнського перепису населення. Ми хочемо проводити її з використанням найсучасніших цифрових технологій", - зазначив Шмигаль.

За його словами, міністр цифрових технологій обговорив, як можна реалізувати такий проект під час поїздки в США. Видатки заклали в проект бюджету 2022. Йдеться про перший перепис населення, який проведуть у нашій країні, починаючи з 2001 року. Гроші планують витратити на поліпшення наступних систем: Електронна звітність для державної статистики, автоматичне створення необхідних списків для майбутнього перепису, участь жителів в інтернет-раунді майбутнього перепису, ідентифікація респондентів по мобільному телефону.

Раніше Денис Шмигаль розповів, скільки потрібно буде платити за газ, коли в Україні почнеться опалювальний період. За його словами, для жителів протягом усього сезону ціна не перевищить 7,96 грн. за один кубічний метр. Шмигаль підтвердив, що цю ціну встановив "Нафтогаз". Прем'єр підкреслив, що вона дає можливість забезпечити собівартість видобутку газу. Шмигаль повторив, що він гарантує незмінність зазначеної ціни.

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