Директор школи створив спеціальну комісію з розслідування інциденту

У Луцьку в загальноосвітній школі №16 сталася бійка між школярами. Діти билися кулаками в голову і ногами по нирках.

Відео інциденту, який стався у вівторок, 14 вересня, виклав Telegram-канал "Новини Луцька та Волині. Конкурент".

"Хлопець у білій футболці швидко перехопив ініціативу, схопив іншого школяра за шию і спочатку поставив його на коліна, а потім взагалі звалив на землю, перевівши боротьбу в партер". Весь цей час "Білий" наносив удари кулаками в голову і по спині, по нирках хлопцеві, який лежав на землі і хоч якось намагався прикритися руками",-йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як двоє хлопчиків кулаками з'ясовували стосунки. Один з них повалив іншого і бив кулаками в голову і по нирках. При цьому очевидці події не намагалися втрутитися, а підбадьорювали одного з них і "радили", куди краще вдарити і знімали бійку на телефон.

Як повідомив ТСН директор школи, де сталася бійка школярів, Василь Троцький, бійки в школі трапляються не часто, а з батьками учасників конфлікту вже провели бесіду.

"Я заперечувати такий випадок не буду, тому що ми вже вчора з шести годин до половини дев'ятого розбиралися разом з батьками. У хлопчиків на побутовому рівні виник конфлікт під час перерви, а потім вже сталася бійка", - розповів він.

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