За три роки кількість пенсіонерів в нашій країні скоротилася на 793692 людини.
Дані про це надали AP news у Пенсійному фонді.
За даними Фонду, кількість пенсіонерів зменшується з кожним роком. У 2018 р.в Україні їх було 11,7 мільйонів. Зараз залишилося 10,9 млн. чисельність пенсіонерів, які перебували на обліку в ПФ скорочувалася поступово:
2018 рік - 11725370 осіб;
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2019 рік - 11470405 осіб;
2020 рік - 11334730 осіб;
2021 рік-11 130 954 осіб.
Чисельність пенсіонерів в середньому скорочується на 100-300 тисяч. На 1 вересня 10931678 пенсіонерів зареєструвалися в ПФУ. Це приблизно на 200 тисяч осіб менше, порівняно з показниками на початок 2021 року.
Найбільше число пенсіонерів зареєструвалися в ПФУ в Харківській, Донецькій і Дніпропетровській областях, а також у столиці. Найменша кількість пенсіонерів живе в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.
У Пенсійному фонді також повідомили, що на 14 січня нинішнього року в Україні живе понад 11,1 мільйона пенсіонерів. При цьому, середній розмір їх пенсії склав 3538 грн. Згідно з прогнозами уряду, в нашій країні через п'ятнадцять років людей пенсійного віку буде в два рази більше, ніж працюючих жителів.
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