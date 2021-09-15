У Києві на Позняках поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Очевидці розповіли, що порушник відкрив вогонь після зробленого йому зауваження. У поліції повідомили, що на спецлінію 102 надійшли відомості про те, що кілька хаотичних пострілів зробив нетверезий невідомий чоловік. Подія трапилася на вулиці Здолбунівській.

Заявник розповів, що невідомий відкрив вогонь. На виклик відразу ж виїхали екіпажі патрульних. З ними на місце події вирушили оперативники Управління поліції Дарницького району, а також слідчо-оперативна група. На місці події правоохоронці затримали підозрюваного. У нього вилучили пістолет Форт, а також патрони.

Затриманим виявився місцевий житель. Йому 51 рік. Причину своєї поведінки киянин пояснити не зміг. Слідчі з управління поліції Дарницького району Києва повідомили чоловікові про підозру. Слідство проходило під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.

Затриманого підозрюють у хуліганстві, скоєному із застосуванням зброї. Покарання за такий злочин передбачено частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Найближчим часом для нього на суді оберуть запобіжний захід. Чоловікові загрожує тюремний термін до семи років.

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