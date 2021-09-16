У Дніпрі сталася трагедія з молодою дівчиною
Про це повідомляє "Дніпровська панорама".
Місцеві жителі знайшли труп ввечері в під'їзді житлового будинку за сміттєпроводом.
Камери відеоспостереження зафіксували, як дівчина поодинці поверталася додому і сильно погойдувалася.
Потім вона вийшла на майданчик між першим і другим поверхами і звернула в бік сміттєпроводу. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.
Пугачова в новому зухвалому образі притулилася до Галкіна на людях, з'явилося фото: "Виглядають як ровесники"
Кухар схибила в ефірі "Танців з зірками", Горбунову довелося втрутитися: "Ой, вибачте"
Екс-дружина DZIDZIO Slavia прийняла пропозицію від відомого українця: "Щастя вам, Славія і Тарас"
Тіна Кароль показала, як запалює з красенем, чий шлюб тріщить по швах: "Я так вирішила..."
Перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Не вірю, що за Джамалу більше проголосувало"
У поліції встановили особу покійної-це 18-річна студентка першого курсу Університету митної справи та фінансів.
Раніше повідомлялося, що в Києві молода жінка випала з вікна висотки.
На Троєщині в Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина.
Затриманий співмешканець міг штовхнути дівчину з балкона. 30-річна жінка загинула від отриманих травм.
На місце викликали поліцію, яка затримали чоловіка з судимістю, який міг викинути загиблу з балкона. На місці працюють криміналісти, всі обставини інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, що 16-річний студент загинув, випавши з балкона.
Як повідомляла Politeka, у Харкові пенсіонер випав з вікна на 6-му поверсі.
Також Politeka писала, що одесит вийшов у вікно зі свого багатоповерхового будинку.