У Дніпрі сталася трагедія з молодою дівчиною

Про це повідомляє "Дніпровська панорама".

Місцеві жителі знайшли труп ввечері в під'їзді житлового будинку за сміттєпроводом.

Камери відеоспостереження зафіксували, як дівчина поодинці поверталася додому і сильно погойдувалася.

Потім вона вийшла на майданчик між першим і другим поверхами і звернула в бік сміттєпроводу. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.

У поліції встановили особу покійної-це 18-річна студентка першого курсу Університету митної справи та фінансів.

Раніше повідомлялося, що в Києві молода жінка випала з вікна висотки.

На Троєщині в Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина.

Затриманий співмешканець міг штовхнути дівчину з балкона. 30-річна жінка загинула від отриманих травм.

На місце викликали поліцію, яка затримали чоловіка з судимістю, який міг викинути загиблу з балкона. На місці працюють криміналісти, всі обставини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що 16-річний студент загинув, випавши з балкона.

Як повідомляла Politeka, у Харкові пенсіонер випав з вікна на 6-му поверсі.

Також Politeka писала, що одесит вийшов у вікно зі свого багатоповерхового будинку.