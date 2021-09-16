У Сумській області сталася страшна трагедія
Батько забрав з дитячого садка свого 3-річного сина і вбив його в лісосмузі.
Про це повідомляє поліція області.
Сергій Білий забрав сина Олексія з саду 15 вересня, але додому вони не повернулися.
Вранці співробітники поліції знайшли чоловіка, але без дитини. Батько сказав, що не знає де його син.
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В ході слідчих і розшукових дій поліцейські встановили, що батько задушив свого 3-річного сина.
Зловмисник показав правоохоронцям місце вбивства. Підозрюваний зізнався, що забрав сина з садка і на велосипеді повіз його до лісосмуги. Потім батько зв'язав хлопчикові руки і надів на голову пакет.
Дитина задихнулася, а чоловік поїхав і, ймовірно, вирішив заховатися, так як знав, що його будуть шукати.
"Острах... Що з нами останні роки відбувається?Відчуття: хтось зайнявся зомбуванням нас на ненависть і агресію. Бідна дитина. Світла пам'ять янголятку", "українцям не вистачає духовності, люди забули за Бога, тому таке і діється", " світ потихеньку божеволіє!Це жах", - пишуть у коментарях українці.
Нагадаємо, трагедія сталася з трирічною дівчинкою, грала з сірниками: "Мама була у сусідів, а п'яний вітчим..."
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