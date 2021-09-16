Лікарі розповіли про стан туристів, які постраждали внаслідок вибуху в Карпатах
Чотирьох туристів, постраждалих в результаті вибуху на полонині "під Берди" в Карпатах, госпіталізували в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню.
Про це йдеться в сюжет ТСН.
Одна з туристок у важкому стані. Вона зараз в операційній. Кілька бригад лікарів борються за її життя, що висить на волосині.
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Решта постраждалих - у стані середньої тяжкості. Але досі їх стан лікарі називають шоковим. І зараз роблять все, щоб вивести постраждалих з цього стану.
У них вибухові травми різного генезу. Одна з них має перелом плечової кістки, а у інших йдуть просто численні вибухові травми на тілі.
Загинули в результаті вибуху чоловіки у віці 29 і 36 років. Це була туристична група з Коломийського району, всього 12 молодих людей, серед них був іноземець і 2 дітей, які не постраждали.
Інформація про подію рятувальникам надійшла близько 21:20 середи: група туристів під час привалу в долині Підбердя розвела багаття і в цей момент пролунав вибух.
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