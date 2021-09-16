В офісі генпрокурора зазначили, що в матеріалах справи про смерть В'ячеслава Чорновола не сказано про удари кастетом.

Про це повідомляє Українська правда.

В офісі генпрокурора підкреслили, що слідчі почали перевіряти версію умисного вбивства Чорновола. Так там відреагували на заяву Миколи Голомші, колишнього генпрокурора, про те, що В'ячеслава Чорновола вбили кастетом, а його водія також добили кастетом.

В офісі генпрокурора послалися на комплексну експертизу. Її проводили протягом двох років. В рамках кримінальної справи провели безліч експертиз. Їх результати від 2018 року вказують на те, що травми, знайдені на ексгумованому тілі Чорновола, він отримав від пошкодження обличчя, коли автомобіль політичного діяча врізався в перешкоду. У матеріалах справи сказано, що всі травми, які отримав політик не виходять за межі тих пошкоджень, які зазвичай виявляються у пасажира при подібних дорожньо-транспортних пригодах.

Зазначимо, що В'ячеслав Чорновіл був українським політичним діячем, дисидентом і журналістом. Він загинув в автокатастрофі на автодорозі "Бориспіль - Золотоноша". Трагедія сталася в 1999 році, 25 березня. Чорновіл посмертно отримав звання Героя України у 2000 р.

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