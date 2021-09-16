Причини смертельної аварії поки не встановлені, але водій був тверезим

У населеному пункті Немглови Лодзинського воєводства в центрі Польщі сталася смертельна ДТП. Серед загиблих виявилися громадяни України.

Про це повідомила представник поліції міста Рава Мазовецька Малгожата Левандовська, пише "Укрінформ".

Трагічна подія сталася після 14 години. На дорозі місцевого значення № 707 зіткнулися мікроавтобус Volkswagen Transporter і вантажівка Man з причепом. В результаті зіткнення на місці загинули троє чоловіків, які перебували в мікроавтобусі, в тому числі 39-річний українець. Пізніше лікарі зафіксували смерть іншого 37-річного українця.

На місці ДТП працювали рятувальники, дорога кілька годин була заблокована, він не прожив після ДТП і кілька годин.

Поліцейський Рава Мазовецька Малгожата Левандовська повідомила, що всі загиблі працювали в одній з будівельних фірм з Томашув-Мазовецький Лодзинського воєводства.

Причини аварії поки не встановлені. Наразі триває слідство під наглядом прокуратури. За інформацією поліції відомо лише те, що водій вантажівки був тверезий.

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