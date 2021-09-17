У Запоріжжі з коляски викрали маленьку дівчинку, коли вона перебувала на прогулянці з бабусею.
Про це повідомляє КП в Україні.
"Під'їхали і забрали. Підозрюю, що це був мій колишній чоловік, так як він неодноразово погрожував мені, що відніме у мене дитину», - розповіла мати дівчинки Христина Ретинська.
Вона повідомила, що викрадачів виявилося кілька. Бабуся дівчинки розповіла, що швидше за все їх впізнала, проте з повною впевненістю сказати цього не може, оскільки невідомі використовували маски. Вони побили бабусю дівчинки. Літня жінка спробувала захистити дитину. Мати повідомила, що в момент викрадення її дитина також постраждала.
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За її словами, нападники вивернули дівчинці руки. Скоївши злочин, люди, які відняли дитину, поїхали на автомобілі в невідомому напрямку. Пізніше матері дитини вдалося з'ясувати, що машина, яку використовували викрадачі, зареєстрована на її колишнього чоловіка.
Жінка повідомила, що її дівчинка – алергік. Христина Ретинська розповіла, що дочка не бачилася з батьком рік, тому вона його не пам'ятає. Мати повідомила, що дівчинку викрали на вулиці Комарова, 27, забравши її безпосередньо з двору. За словами жінки, викрадачі використовували машину марки Ford Eskeip.
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