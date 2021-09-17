Хлопчику в день трагедії виповнилося б чотири роки

З'явилися нові деталі трагедії з дитиною на Сумщині

Сергій Білий, який підозрюється у вбивстві 3-річного сина Олексія в Глухові Сумської області, розповів про мотиви злочину, передає ТСН.

Чоловік повідомив, що він помстився за молодшого сина, нібито Альоша мало не покалічив іншу його дитину.

"Помстився йому за молодшого брата. Він його два рази мало не покалічив, майже розбив голову", - говорив Білий.

На даний момент ведеться слідство. Вбитому хлопчикові в день смерті виповнилося б чотири роки.

"Уявіть собі скільки неадекватних людей зі своїми планами, переконаннями , сприйняттям добра і зла, живе поруч, можливо і в нашому ліжку. І ніякими законами, ніякими покараннями на запевнення ллюдей вплинути не можна. Голова - предмет Темний", " Господи помилуй, ну як можна ще таку людину виправдовувати що він психічний і якесь виправдання.Так само пакет на голову, ще й лопатою по між очі.А то засудять, по Ви амністія і живе приспівуючи і далі знущається чи над дітьми або над жінками", - пишуть українці в мережі.

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