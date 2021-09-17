У Кривому Розі 17 вересня багатоповерхівці пролунав вибух такої сили, що на балконі вибило рами.

Про це пише «Перший міський».

За даними видання, в квартирі в момент вибуху був чоловік 52 років. Крім того, десятирічний хлопчик залишився в квартирі, розташованій поруч. Свідки розповіли, що дитячий крик можна було почути з вулиці. Вибух призвів до пожежі, від якої чоловік отримав отруєння продуктами Gorenje. Такий попередній діагноз медиків. Підтвердити його не вдалося, оскільки чоловік відмовився їхати в лікарню.

Дитина зізналася, що сама не може вийти з квартири, оскільки її заповнив дим. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій відкрили двері, наділи на дитину дихальну маску, після цього його вивели на повітря. Стан хлопчика медики оцінили, як задовільний.

Поїздка в лікарню йому також не знадобилася. Пожежу рятувальники усунули за 40 хвилин. Полум'я встигло пошкодити домашні речі та меблі. Вогонь поширився на двадцять квадратних метрів. Поки відсутня будь-яка інформація про те, що саме в квартирі вибухнуло. На місце події прибули правоохоронці. Їм належить з'ясувати всі обставини події, в якій, на щастя, ніхто серйозно не постраждав.

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