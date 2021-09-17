У Кривому Розі 17 вересня багатоповерхівці пролунав вибух такої сили, що на балконі вибило рами.

Про це пише «Перший міський».

За даними видання, в квартирі в момент вибуху був чоловік 52 років. Крім того, десятирічний хлопчик залишився в квартирі, розташованій поруч. Свідки розповіли, що дитячий крик можна було почути з вулиці. Вибух призвів до пожежі, від якої чоловік отримав отруєння продуктами Gorenje. Такий попередній діагноз медиків. Підтвердити його не вдалося, оскільки чоловік відмовився їхати в лікарню.

Дитина зізналася, що сама не може вийти з квартири, оскільки її заповнив дим. Співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій відкрили двері, наділи на дитину дихальну маску, після цього його вивели на повітря. Стан хлопчика медики оцінили, як задовільний.

Популярні новини зараз

Засмучена Ротару поділилася рідкісним архівним фото своєї мами: "Світла пам'ять"

Загроза нависла над більшістю областей України: зроблено термінове попередження ДСНС

Люленов після вильоту з "Танців з зірками" висловився про образу на Кухар і суддів: "Як виявилося..."

Зірка "Орел і Решка" Андраде в купальнику розсмішила несподіваною компанією на морі: "Потап помолодшав"

Перший виліт з "Танців з зірками", рішення суддів приголомшило глядачів: "Не вірю, що за Джамалу більше проголосувало"
Показати ще

Поїздка в лікарню йому також не знадобилася. Пожежу рятувальники усунули за 40 хвилин. Полум'я встигло пошкодити домашні речі та меблі. Вогонь поширився на двадцять квадратних метрів. Поки відсутня будь-яка інформація про те, що саме в квартирі вибухнуло. На місце події прибули правоохоронці. Їм належить з'ясувати всі обставини події, в якій, на щастя, ніхто серйозно не постраждав.

Нагадаємо, що неадекват пригрозив підірвати гранату на шкільному майданчику

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя 14-річного українця

Також Politeka писала, що вибух у Карпатах забрав життя туристів