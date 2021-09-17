У Миколаєві в кабінеті районної державної адміністрації за допомогою Прапора України прикрили дірку, що утворилася в стелі.

Про це передав журналіст Олег Деренюга в Facebook.

"Прапором закрили дірку в стелі. Так і живемо", - написав Деренюга.

Раніше ми повідомляли, що в російській столиці у фондах музею сучасного мистецтва раптово відшукали два прапори України. Їх раніше привезли туди співробітники російських засобів масової інформації. Вони дістали прапори під час своїх поїздок окупованими РФ територіями. Зазначені прапори були пошкоджені осколками "Градів". Один з українських прапорів розписаний словами підтримки. Їх написали люди українською мовою. При цьому залишається невідомим, якому військовому підрозділу належали полотна, перш ніж представники російських ЗМІ забрали їх до музею.

Першому з полотен присвоїли номер в каталозі-20894853. Привіз цей прапор співробітник видання»Комсомольська правда". Полотно йому дісталося, коли він відправився у відрядження по території так званої «ДНР». Полотно знаходилося в тому місці, де в 2015 році розгорнулися масштабні бої по захисту від окупантів аеропорту Донецька. Номер 20894604 присвоїли в каталозі другому прапору. Доставив його в Росію представник Федерального Агентства новин.

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