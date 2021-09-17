На 93 році життя померла легендарна американська акторка, співачка та танцівниця Джейн Павелл

Як пише Politeka.net, майбутня зірка відомої у всьому світі компанії Metro-Goldwyn-Mayer Джейн Павелл (справжнє ім’я) Сюзанн Лоррейн Б’юрс) народилася 1 квітня 1929 року в американському місті Портленд. З двох років дівчинка почала займатися танцями, а у 10 захопилася співами. Зауважимо, що блискуча кар’єра акторки – заслуга батьків Сюзанн. У 15 років вона дебютувала у фільмі "Пісня відкритої дороги", а потім взяла псевдонім героїні – Джейн Павелл.

Павелл знялася у багатьох фільмах та швидко стала однієї із найвостребуваніших американських акторок. Вона відома ролями у фільмах "Три дорогі доньки", "Побачення з Джуді", "Королівське весілля", "Сім наречених для семи братів" та багатьох інших.

Як повідомляє видання "The New York Tames", одна з найбільших зірок золотого віку Голлівуду (40-50-х роки) померла 16 вересня 2021 року на 93 році життя. Про причини смерті поки що нічого не відомо. Свою скорботу щодо смерті Джейн Павелл висловили багато її знайомих та колег.

"Небо тепер має більше зірок, ніж MGM. RIP дорога Джейн Павелл", - написали у Twitter.

Heaven now has more stars than MGM. RIP dear Jane Powell. pic.twitter.com/fjNlkafdr3 — Burnside Gooch (@akakarenwilson) September 16, 2021

"RIP фантастичній Джейн Павелл, 1929-2021".

RIP to the fantastic Jane Powell, 1929-2021 pic.twitter.com/K0vcpLf0bW — Conrad J. Barrington (@cjubarrington) September 16, 2021

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