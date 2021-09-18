Це дозволить безперервно вдосконалювати свої навички.

В українському Кабміні підтримали законопроект, що дозволяє водіям здавати на права на дистанційці.

Документ вже оприлюднили.

Згідно з ініціативою, дистанційна перевірка торкнеться теоретичної підготовки майбутніх водіїв. Також віддалено можна буде пройти перепідготовку або підвищити власну водійську кваліфікацію. Після того, як водій пройде дистанційне навчання, він зможе стати володарем прав. Автори документа планують створити всі умови, щоб майбутні водії навчалися, використовуючи весь потенціал сучасної освіти.

Документ передбачає скасувати географічні кордони, в рамках яких українець зможе отримувати необхідні знання про правила дорожнього руху. На думку авторів, це дозволить йому безперервно вдосконалювати свої навички.

У пояснювальній записці сказано, що дистанційне навчання включає проведення тестування та онлайн-лекцій. Їх планують транслювати на групи в десять і більше слухачів. Також частина навчання буде проходити індивідуально. При онлайн-підготовці обіцяють також враховувати присутність майбутнього водія на лекціях. Відповідно до запропонованих правил готові права можна буде отримати поштою або з кур'єрською доставкою додому.

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