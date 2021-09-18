Шухрат Ібрагімович завжди залишався людиною з людськими радощами і слабкостями
17 вересня в Москві на 77-му році життя помер радянський, Узбецький актор і режисер Шухрат Іргашев.
Як пишуть російські ЗМІ про смерть Іргашева розповів актор і режисер Улугбек Юлдашев.
"Найбільше боявся писати ці слова... Дорогі друзі, колеги і шанувальники кіно, з нами більше немає народного артиста Узбекистану — Шухрата Ібрагімовича Іргашева", — поділився він. Також він опублікував архівну фотографію з покійним актором і висловив співчуття рідним і близьким Іргашева.
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Народна артистка України Ніна Ніжерадзе написала на одному з порталів: "Прощай, дорогий друг Шухрат... Один з моїх найкращих партнерів, колег... робота була насолодою. Шухрат Ібрагімович завжди залишався людиною з людськими радощами і слабкостями".
Шухрат Іргашев народився 19 червня 1945 року в Ташкенті. Після закінчення школи працював столяром і слюсарем на Ташкентському заводі "Підйомник". У 1968-му закінчив Ташкентський театрально-художній інститут імені Островського, і в тому ж році вступив до трупи Ташкентського російського драматичного театру імені Максима Горького.
На подальшому рахунку-понад 120 проектів в популярних фільмах і серіалах: "Зустріч у високих снігів", "Вогняні дороги", "Довге це в горах", "Дій, Маня!", "Мафія безсмертна", "Денна варта", "Меч", "Нюхач" та інші.
Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.
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