Американський режисер і актор Джоел Репп помер у 87 років

Американський режисер, продюсер, сценарист і актор Джоел Репп помер у віці 87 років. Він відомий своєю роботою над безліччю важливих серіалів.

Сумну звістку приніс портал THR, пославшись на представника артиста.

Джоел Малкольм Репп народився в Нью-Йорку 33 травня 1934 року і виріс в Беверлі-Хіллз.

В якості сценариста дебютував в 1950-і. Репп працював над "Дорожнім патрулем", "Лессі", "Кольтом 45-го калібру", "Флотом Макхейла" і такими хітами, як "Зелені простори", "Острів Гіллігана", "Шоу Люсі", "Літаюча черниця" і "Моя дружина мене приворожила" та багато інших.

В якості режисера брав участь у створенні двох повнометражних фільмів. Також Репп написав півтора десятка посібників з кулінарії та садівництва, багато років вів відповідну радіопрограму.

У 1969-му практично повністю відійшов від шоу-бізнесу, затіявши свою справу, пов'язану з професійним культивуванням кімнатних рослин.

Користувачі Мережі висловлюють своє співчуття і слова підтримки сім'ї художника:" як шкода"," Земля пухом талановитій людині", " який жах... Подарував неповторний світ, він прекрасна людина... Дуже несправедливо...", "Дуже шкода".



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