У відстійнику одного з комунальних підприємств Кривого Рогу виявили тіла трьох чоловіків

НП сталася в Кривому Розі в суботу, 18 вересня, близько 10 години ранку. Про неї розповіли представники ДСНС Дніпропетровської області. Троє робітників комунального підприємства "Кривбасводоканал" загинули на його території.

До рятувальників звернувся диспетчер підприємства. Він розповів, що троє робітників впали в горизонтальний відстійник, після чого перестали відповідати і не подавали ніяких ознак життя.

До місця НП тут же вирушили рятувальники. Однак, коли вони прибули на територію підприємства, було очевидно, що чоловіки були мертві. Їх тіла виявили на дні конструкції відстійника на глибині 6 метрів.

Для вилучення загиблих робітників з відстійника рятувальники використовували сходи і мотузку. Відомо, що загиблим було 59, 39 і 43 роки.

За попередньою інформацією, робітники виконували роботи з підвищеною небезпекою, коли їх різко потягнуло до насоса. У свою чергу, місцеві ЗМІ стверджують, що чоловіки нібито порушили техніку безпеки: не заміряли вміст газу в приміщенні.

Тим не менш офіційно причина трагедії не озвучувалася: за фактом загибелі робітників відкрито кримінальне провадження. Подробиці того, що сталося будуть розслідуватися.

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