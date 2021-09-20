У французькій столиці, на Єлисейських полях житель Росії 33 років почав обстрілювати перехожих і був затриманий правоохоронцями.

Про це повідомляє видання BFMTV.

Відомо, що в ході обстрілу чотири людини були поранені. Нападник в якості знаряддя злочину застосовував пневматичну зброю. Відомо, що протягом останнього тижня ця людина вже кілька разів відкривала вогонь по перехожих. Джерело видання повідомило, що представника Росії затримали. Це стало можливим завдяки одному зі свідків, який також міг стати жертвою нападника.

Свідком виявився водій скутера, який слідував повз озброєного чоловіка. Це сталося 19 Вересня. Стрілець відкрив вогонь по випадковому свідку. Чоловік за кермом скутера зумів відірватися і сховатися від нападника, уникнувши серйозних травм. Водій скутера повідомив про те, що з ним сталося в поліцію. Правоохоронці змогли з'ясувати, ким був нападник. Ймовірного злочинця "взяли" в одному з паризьких будинків.

Раніше ми повідомляли, що вбивство сталося в одному із закладів на морському узбережжі в затоці. Там відвідувач відкрив вогонь по 36-річній жертві. Чоловік помер на місці. Нападник був озброєний мисливською рушницею. Підозрюваного у вбивстві затримали.

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