Страшна НП сталася в університеті

У будівлю Пермського університету увірвався озброєний чоловік.

На даний момент відомо, що стрілець забарикадувався в корпусі, студенти, рятуючись, вистрибували з вікон.

За повідомленнями ЗМІ, є загиблі і постраждалі.

"Три людини постраждали під час стрілянини в Пермському Державному університеті. Студенти стрибали з вікон другого поверху, щоб врятуватися", передає телеграм-канал "mash".

До слова, 6 вересня дівчина 2002 року народження зайшла до полтавської школи №11 і направила арбалет у бік викладачів.

У мережі опублікували фото 19-річної дівчини. За інформацією правоохоронців, затримана дівчина зізналася, що навчалася в цій школі до 4-го класу.

Останнім часом її бачили з зеленим волоссям і порізаними руками. Арбалет їй подарували батьки.

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