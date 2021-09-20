Страшна НП сталася в університеті
У будівлю Пермського університету увірвався озброєний чоловік.
На даний момент відомо, що стрілець забарикадувався в корпусі, студенти, рятуючись, вистрибували з вікон.
За повідомленнями ЗМІ, є загиблі і постраждалі.
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"Три людини постраждали під час стрілянини в Пермському Державному університеті. Студенти стрибали з вікон другого поверху, щоб врятуватися", передає телеграм-канал "mash".
До слова, 6 вересня дівчина 2002 року народження зайшла до полтавської школи №11 і направила арбалет у бік викладачів.
У мережі опублікували фото 19-річної дівчини. За інформацією правоохоронців, затримана дівчина зізналася, що навчалася в цій школі до 4-го класу.
Останнім часом її бачили з зеленим волоссям і порізаними руками. Арбалет їй подарували батьки.
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