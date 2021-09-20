19 вересня, близько 4:00 ранку сталася смертельна аварія

У селі Владична Дністровського району Волинської області сталася смертельна аварія на трасі. Мотоцикліст зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master, який рухався назустріч.

Деталь передавати співробітники ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

За спиною 20-річного мотоцикліста в момент ДТП перебував 19-річний пасажир. Обидва молодих людини загинули на місці.

57-річний водій мікроавтобуса відбувся шоком і незначними травмами. Сам чоловік проживає в Кам'янець-Подільському і опинився в селі у робочих справах.

Поліція проводить розслідування і з'ясовує, що стало причиною фатального ДТП. Відкрито кримінальне провадження за ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху).

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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