Під час патрулювання Вишгорода поліція зупинила Audi, водій якого хаотично перебудовувався під час руху
При спробі поговорити з чоловіком, поліцейські помітили у нього в руках пістолет, після чого автомобіль різко рушив з місця і поїхав.
Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.
На вимоги зупинитися водій не реагував. Під час руху він неодноразово створював аварійні ситуації, а також вісім разів вистрілив у бік машини поліції. На щастя в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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Через 40 хвилин Audi вдалося заблокувати і затримати водія в Печерському районі столиці. Чоловік був за кермом у стані сп'яніння.
За фактом посягання на життя співробітника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.
Як повідомив Обозреватель, затриманим виявився 33-річний житель столиці Євген Д. Раніше киянин притягувався до кримінальної відповідальності за загрозу вбивством.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.