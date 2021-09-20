Під час патрулювання Вишгорода поліція зупинила Audi, водій якого хаотично перебудовувався під час руху

При спробі поговорити з чоловіком, поліцейські помітили у нього в руках пістолет, після чого автомобіль різко рушив з місця і поїхав.

Про це повідомили в прес-службі поліції Київської області.

На вимоги зупинитися водій не реагував. Під час руху він неодноразово створював аварійні ситуації, а також вісім разів вистрілив у бік машини поліції. На щастя в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через 40 хвилин Audi вдалося заблокувати і затримати водія в Печерському районі столиці. Чоловік був за кермом у стані сп'яніння.



За фактом посягання на життя співробітника правоохоронного органу відкрито кримінальне провадження. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне.

Як повідомив Обозреватель, затриманим виявився 33-річний житель столиці Євген Д. Раніше киянин притягувався до кримінальної відповідальності за загрозу вбивством.

Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.

Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.

Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.