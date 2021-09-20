Ймовірного вбивцю 19-річної студентки Дар'ї Косенок Нестора Литвинчука визнали психічно хворим.

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на судово-психіатричну експертизу.

Батьки Дар'ї не погодилися з таким результатом справи, підкресливши, що підозрюваний симулює, щоб піти від покарання за вбивство. Родичі заявили, що вирішити цю проблему допоможе тільки незалежна експертиза. Мати підозрюваного зайняла протилежну позицію. Вона наполягає на його хворобі.

Дарина Косенок народилася на Дніпропетровщині в Кам'янському. Нестор Литвинчук-уродженець Житомира. Пара почала зустрічатися у віці 18 років, в 2019 році. Дівчина навчалася у Львові, де і сталася їхня перша зустріч. Про стосунки молодої пари знали батьки. Хлопець приїжджав до Кам'янського і справив враження на матір дівчини. Після року стосунків, хлопець почав поводитися агресивно. Через це Дарина вирішила припинити зустрічі. Хлопець почав шантажувати її самогубством.

Молодик зняв квартиру на вулиці Личаківській. Він туди запросив Дарину. Через добу її виявили вбитою. Дівчину дев'ять разів вдарили ножем у груди. Правоохоронці затримали молодика в хостелі, де він спробував сховатися. Хлопець зізнався у вбивстві в момент затримання.

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