Зупинилося серце члена національної збірної України з фехтування
Про це передає Федерація фехтування України.
16-річний Тимофій Сас (Калитовський) був шпажистом Київської дитячо-юнацької спортивної школи "Армієць". Прощання з ним, відбудеться сьогодні, 21 вересня, з 13:30 біля входу в спорткомплекс ДЮСШ "Армієць".
Імовірно, хлопець загинув під час нещасного випадку на рибалці.
50-річна Орбакайте в чорному мереживі вразила новою зовнішністю: "Несподівано бачити вас брюнеткою"
Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, чому покинув Україну: "Ви знаєте, що я перфекціоніст..."
Екс-ВІА Гра Надя Мейхер в прозорому вбранні показала себе у всій красі: "Які розкішні ягідки"
Ектор Хіменес-Браво, який покинув Україну, завив від розчарування: "Абсолютно не сподобалося"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
"Вічна і світла пам'ять Тимофію щирі співчуття батькам, сил пережити втрату страшний удар ... важко висловити словами"," Світла пам'ять . Що могло статися з дитиною ? Співчуваю рідним"," Рибалив з моста, закинув вудку, зачепився за ЛЕП"," Світла пам'ять... Співчуття рідним і близьким... Царство Небесне..",- пишуть слова співчуття українці в мережі.
Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міші Мартинович.
Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.
Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.