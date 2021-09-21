Зупинилося серце члена національної збірної України з фехтування

Про це передає Федерація фехтування України.

16-річний Тимофій Сас (Калитовський) був шпажистом Київської дитячо-юнацької спортивної школи "Армієць". Прощання з ним, відбудеться сьогодні, 21 вересня, з 13:30 біля входу в спорткомплекс ДЮСШ "Армієць".

Імовірно, хлопець загинув під час нещасного випадку на рибалці.

"Вічна і світла пам'ять Тимофію щирі співчуття батькам, сил пережити втрату страшний удар ... важко висловити словами"," Світла пам'ять . Що могло статися з дитиною ? Співчуваю рідним"," Рибалив з моста, закинув вудку, зачепився за ЛЕП"," Світла пам'ять... Співчуття рідним і близьким... Царство Небесне..",- пишуть слова співчуття українці в мережі.

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