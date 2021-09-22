Погода в Україні продовжить погіршуватися, а похолодання прийде у всі регіони

Як повідомляє Politeka.net, в Укргідрометцентрі засмутили українців прогнозом на 22 вересня. Середа в Україні буде дощовою і холодною. Опади очікуються майже у всіх українських областях, крім південних регіонів. Температура продовжить падати, а вночі і зовсім очікується сильне похолодання.

На Заході в середу очікується 7-11 градусів. Дощі пройдуть у всіх західних областях. Вночі температура в окремих регіонах досягне 3-6 градусів.

У Центрі буде схожа температура. Найхолодніше буде в Києві, де вдень буде 7-9 градусів. У всіх центральних областях також пройдуть дощі.

У східних регіонах буде трохи тепліше, але дощі затьмарять погоду. В середньому по регіону очікується 10-14 градусів.

Найтепліше 22 вересня буде в південних областях. Там буде сонячно, а температура затримається в районі 12-14 градусів.

Зазначимо, що до 25 вересня в Україні очікується дощова погода. Після українців чекає невелике потепління.

Раніше народний синоптик заявляв, що з жовтня українців чекає серйозне похолодання, а вже в листопаді вдарять серйозні морози. До кінця осені в Україні очікуються снігові дні.

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