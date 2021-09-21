У Харкові пара випили студенток відмовилася платити за таксі, пославшись на те, що вони «майбутні прокурорші».

Відповідне відео, зняте водієм, з'явилося в Facebook-спільноті Жити в Харкові.

За словами водія в ролику, дівчата почали істерити через суму в 76 грн. Крім посилання на те, що дівчата – «майбутні прокурорші», вони встигли назвати водія таксі «холуем» і нахамити чоловікові.

Коли суперечка очевидно тривала вже деякий час, водій вирішив зняти те, що відбувається на відео. Перед камерою він зізнався, що дівчата відмовилися платити, назвавши їх «аферистками» і повторивши, що вони «майбутні прокурорки». Чоловік підтвердив, що дівчата п'яні і зажадав, щоб вони вийшли з машини.

На відображених кадрах можна розглянути, як після початку роботи камери дівчата, що знаходяться на задньому сидінні автомобіля, почали закривати руками обличчя. Після цього, водій повідомив, що прославить їх, оскільки планує опублікувати ролик в Інтернеті і зробити так, щоб якомога більше людей про них дізналися.

Після цього юні пасажирки спробували виправдатися тим, що сталася помилка і вони заплуталися з тим, картою або готівкою потрібно платити за поїздку. Водій заявив, що грошей не потрібно і зажадав, щоб дівчата покинули салон.

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