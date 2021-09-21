Батько 18-річного студента Тимура Бекмансурова, який влаштував розстріл в університеті Пермі, виявився найманцем, який вбивав людей на Донбасі.

Про це повідомляє Znak.

Сусіди сім'ї розповіли, що батько Тимура Бекмансурова-найманий військовий. Він заробляє гроші, вбиваючи людей у гарячих точках. Зокрема, він воював на боці бойовиків Донбасу.

"Батько Тимура не живе з ними. Начебто в Удмуртії. Знаю, що на життя заробляє війною. Ще з чеченською найманцем працював, воював, в тому числі і на Донбасі", - повідомило джерело видання.

За словами неназваного сусіда, Тимур бачив зброю в будинку з ранніх років, а у його батька стовбури зберігаються в квартирі до теперішнього часу. Також сусід повідомив, що з дитинства Тимур навчався стрільбі. Відомо, що саме батьки влітку проспонсорували покупку рушниці, яка стала знаряддям розстрілу людей в університеті. Ім'я батька молодої людини правоохоронці продовжують зберігати в секреті. При цьому, з'явилися повідомлення про те, що про вчинок сина він знає і шокований тим, що сталося. У місцевих ЗМІ з'явилася інформація про те, що батько розповів про захоплення сина комп'ютерними іграми. Відомо, що протягом двох років хлопчик жив з матір'ю, без батька. Відомо, що хлопчик ще в шкільні роки погрожував, що когось вб'є, але на це не звернули уваги.

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