Віллі Гарсон, актор, найбільш відомий за роллю талановитого агента Стенфорда Блатча у фільмі "Секс у великому місті", помер у віці 57 років
Про це повідомляє ВВС з посиланням на сина актора.
У популярному серіалі HBO Уїллі Гарсон виконав роль близького друга персонажа Сари Джесіки Паркер Керрі Бредшоу. Зовсім недавно він працював над спін-оффом серіалу And Just Like That.
Гарсон був також відомий як харизматичний шахрай Моззі в серіалі "Білий комірець".
Причина його смерті не розголошується.
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Вільям Гарсон Пазамант народився в Нью-Джерсі в 1964 році. Він навчався в єльській школі драми.
Потім він зіграв невеликі ролі в декількох популярних телесеріалах 1980-х, включаючи Cheers, Family Ties і LA Law. Він також з'являвся в деяких хітах 1990-х, таких як «Секретні матеріали», «Хлопчик зустрічає світ» і «друзі».
У 1998 році дебютував «Секс у Великому Місті». Гарсон протягом усіх сезонів з'являвся в ролі Стенфорда Блатча, роль, яку він виконав у двох фільмах франшизи.
Маріо Кантоне, який зіграв у серіалі екранного партнера Гарсона Ентоні Марентіно, написав в Instagram: "Я спустошений і переповнений сумом... Ти був подарунком від богів"»
Синтія Ніксон, яка зіграла в серіалі Міранду Хоббс, сказала: "Ми всі любили його і обожнювали працювати з ним. Він був нескінченно забавним на екрані і в реальному житті. Він був джерелом світла, дружби і знань шоу-бізнесу".
Виконавчий продюсер фільмів "Секс у Великому Місті» і" Просто так "Майкл Патрік Кінг зазначив, що Гарсон працював" навіть під час хвороби», не вдаючись у подробиці.
"Його дух і його відданість своїй справі були присутні кожен день. Всім буде не вистачати його численних талантів як актора і людини».
Також Гарсон знімався у фільмах "День бабака", "Щось про Мері" і "Лихоманка".
Гарсон також був затятим прихильником усиновлення і в 2009 році усиновив свого сина Натена.
"Я такий радий, що тобі вдалося поділитися зі мною всіма своїми пригодами, і ти зміг так багато чого досягти. Я так пишаюся тобою. Я завжди буду любити тебе, але схоже, тобі пора відправитися у власну пригоду. Ти завжди будеш зі мною. Люблю тебе більше, ніж ти коли-небудь дізнаєшся», - написав Натен в Instagram.
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