На Київщині було скоєно замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського

На Сергія Шефіра біля села Лісники було скоєно замах.

Водій отримав три кулі. Зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Шефір живий, не поранений.

У Нацполіції підтвердили, що машину Шефіра обстріляли під Києвом. За інформацією правоохоронців, в авто потрапило понад 10 куль.

Поліція почала спецоперацію.

Раніше повідомлялося, що в Подільському районі Києва стався розбійний напад на пункт обміну валют.

Чоловік з гранатою в руках спробував пограбувати обмінний пункт.

Чоловік увірвався в пункт обміну валют і під загрозою вибуху гранати намагався змусити співробітників віддати гроші. Касир натиснула кнопку виклику охорони, але зловмисник втік, так і не отримавши нічого.



Поліція затримала підозрюваного.

Нагадаємо, що на Миколаєві депутату вручили підозру в замаху на вбивство.

Як повідомляла Politeka, під Києвом поліцію підняли на вуха: дівчинку напоїли і вивезли на околицю міста.

Також Politeka писала, що у киянина вкрали сумку з п'ятьма мільйонами, кадри і деталі події.