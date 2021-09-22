На Київщині було скоєно замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського
На Сергія Шефіра біля села Лісники було скоєно замах.
Водій отримав три кулі. Зараз перебуває в реанімації у важкому стані. Шефір живий, не поранений.
У Нацполіції підтвердили, що машину Шефіра обстріляли під Києвом. За інформацією правоохоронців, в авто потрапило понад 10 куль.
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Поліція почала спецоперацію.
Раніше повідомлялося, що в Подільському районі Києва стався розбійний напад на пункт обміну валют.
Чоловік з гранатою в руках спробував пограбувати обмінний пункт.
Чоловік увірвався в пункт обміну валют і під загрозою вибуху гранати намагався змусити співробітників віддати гроші. Касир натиснула кнопку виклику охорони, але зловмисник втік, так і не отримавши нічого.
Поліція затримала підозрюваного.
Нагадаємо, що на Миколаєві депутату вручили підозру в замаху на вбивство.
Як повідомляла Politeka, під Києвом поліцію підняли на вуха: дівчинку напоїли і вивезли на околицю міста.
Також Politeka писала, що у киянина вкрали сумку з п'ятьма мільйонами, кадри і деталі події.