Події розгорталися на території АЗС по вулиці Чапаєва в Євпаторії тимчасово окупованого Криму
Вночі 22 вересня група чоловіків влаштувала бійку зі стріляниною на заправці. Відомо, що в бійці брали участь приблизно десяток людей.
Кадри з місця подій опублікували місцеві Telegram-канали.
Очевидці стрілянини в Євпаторії заявили, що це були "розбірки в стилі 90-х".
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"Час постріляти. Цієї ночі Євпаторія знову повернулася в 90-і. Люди повідомляють про стрілянину на заправці TES. Офіційна інформація уточнюється", - написали в мережі.
Відзначається, що близько 30 осіб зібралися біля автозаправної станції і почали з'ясовувати стосунки, в цей час пролунали постріли.
На відео вдалині чути вимоги правоохоронців прибрати руки за спину і кинути зброю. Всіх хто брав участь в перестрілці поклали на землю.
За попередніми даними, постраждалих немає. Всіх учасників "розборок" на заправці відвезли у відділення поліції для з'ясування причин інциденту.
Нагадаємо, що стрілянина прогриміла в центрі Києва: поранений хлопець втік і просив про допомогу.
Як Politeka писала, хлопець стріляв на вулиці з пневматичної гвинтівки по склянках і одна куля зачепила 14-річного хлопця.
Також Politeka повідомляла, що у шкільному дворі в місті Чорноморську Одеської області лунали постріли зі зброї.