В Україні стався черговий скандал між маршрутником і пасажиром

Водій впустив пенсіонера в салон, який скористався правом пільгового проїзду та їхав за посвідченням, а після цього став "промивати" йому мізки і всю дорогу бурчав, бо той їхав безкоштовно.

Відео нарікань водія потрапило у мережу, кадри були зняті одним зі свідків події.

На кадрах видно, як розлючений маршрутник висловлює своє невдоволення пасажиру, який зайшов в салон за пенсійним посвідченням.

"Мозок включи. Онукам своїм придбай то за пенсійне своє... морозиво продадуть тобі? А я як маю дітей годувати? Твоє пенсійне?", - кричав водій.

Нагадаємо, що постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 "Про безкоштовний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" передбачено право пенсіонерів за віком та інвалідів на безкоштовний проїзд на міському пасажирському транспорті загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміських маршрутах.



Безпідставна ж відмова від передбаченого законом пільгового перевезення громадян тягне за собою відповідальність.

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