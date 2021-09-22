Найстарша мати в Україні народила свою доньку в 65 років

Через 10 років 75-річна Валентина Подвербная знову привернула увагу громадськості своєю поведінкою з дитиною.

Історію жінки розповів портал Обозреватель.

Жінка з Чернігова завагітніла в 65 років методом штучного запліднення з третьої спроби. На операцію ЕКО збирала дуже довго, вона просила милостиню на вулицях, торгувала овочами і їла одну картоплю, щоб заощадити. На той момент у неї не було ні чоловіка, ні дітей, ні друзів. Жінка була заміжня двічі і в результаті все закінчувалося розлученням.

Валентина народила здорову дівчинку в 2011 році, яку назвала Анна-Марія.

Спочатку українка давала інтерв'ю на програмах, а також спілкувалася з журналістами. Але пізніше жінка віддалилася від публіки, перестала відповідати на дзвінки і відкривати двері.

Сусіди Валентини вже давно говорили, що вона не відрізняється адекватністю. Вона виходила на дитячий майданчик з дитиною і при ній жорстко матюкалася. У квартирі у пенсіонерки бруд і розруха.

Сусіди Валентини розповідали, що бачили, як та просила милостині і грошей у перехожих разом з донькою..

На сьогоднішній день дочка Валентини навчається в школі. Дівчинка вчиться непогано, їй дається математика і гуманітарні науки, але її мама сама обирає для неї гуртки і досі не довіряє дівчинку лікарям.

Нагадаємо, 91-річний дідусь пішов до університету заради диплома магістра.

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