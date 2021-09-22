Життя зірки кіно обірвалася, її серіал цінували в багатьох країнах

Комедійна актриса, зірка американського серіалу "Диваки", Петті Перес померла на 58-му році життя.

Про це повідомили в закордонному виданні TMZ.

Дочка покійної актриси Прісцилла розповіла, що причиною смерті богині стали ускладнення, викликані діабетом - відмовили нирки. При цьому жінка підкреслила, що COVID тут ніяк не задіяний. У актриси залишилися четверо дітей, мати і онуки.

Через ускладнення хвороби Перес страждала від зайвої ваги. Єдине, що приносило їй радість — робота в кіно.

У серіалі "Диваки", що приніс славу і впізнаваність, артистка зіграла саму себе. За сюжетом кінострічки її персонаж забавно реагував на власну зайву вагу. Зайва вага Петті і була її фішкою в серіалі. В одному з епізодів вона сідала на чоловіків, яким було цікаво, чи зможуть вони витримати на собі Перес.

Одного разу їй вдалося повністю закрити собою 123-сантиметрового чоловіка. Серіал виходив в період з 2000 по 2007 рік.

Крім "Диваків", Перес з'являлася в документальному фільмі My Big Fat Fetish.

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