Зниклий літак Ан-26 здійснював технічний політ

У Хабаровському краї, що в Росії, з радарів зник військовий літак Ан-26. На його борту перебувають шестеро людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в авіадиспетчерських службах.

«Літак АН - 26 проводив технічний політ в 40 кілометрах від Хабаровська, проте раптово перестав виходити на зв'язок і з радарів пропав», – йдеться в повідомленні.

РосЗМІ пишуть, що літак виконував технічний політ з перевірки засобів зв'язку, він належить ЗАТ «Льотні перевірки і системи». Джерело видання уточнило, що Ан-26 зник на 38 км на південний захід від аеродрому Хабаровськ-Центральний.



Тим часом вертоліт, відправлений на пошуки літака, не зміг знайти його через погану видимість. У Хабаровську йшов дощ і сильний поривчастий вітер. Було вирішено відправляти на пошуки Ан-26 наземні групи.

У МНС РФ підтвердили пропажу з радарів літака. Зараз організовані пошуки повітряного судна, в них задіяний вертоліт Мі-8 Росавіації. У готовність також приведені Мі-8 МНС.



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