Українські прикордонники затримали чоловіка, який отримав медаль за окупацію Криму на кордоні з півостровом.

Про це передали у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, затриманий перебував у незаконному об'єднанні "Спілка ветеранів вільного полку народного ополчення Криму". У момент затримання окупант 1957 року народження намагався покинути півострів і потрапити на материкову Україну.

При огляді особистих речей затриманого у нього виявили цілий ряд нагород за захоплення Криму. Митники працювали разом з прикордонниками і знайшли медалі: «Кримська весна», «5 років Кримській весні», «за захист Криму», «за заслуги перед Вітчизною». Ці нагороди від країни – агресора чоловік отримав у період з 2014 по 2018 рік.

Нагороди завізовані Володимиром Путіним і лідерами окупаційної влади півострова. Прикордонники встановили, що затриманий був активним учасником незаконних збройних формувань, які діяли на території півострова. Незаконні об'єднання, в які він входив, займалися захопленням підприємств, організацій та установ, а також брали участь у заворушеннях. Затриманий став підозрюваним за кримінальною статтею»створення не передбачених законом збройних формувань".

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