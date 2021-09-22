Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський пояснив, як необхідно діяти в разі отруєння дитини грибами

Не секрет, що гриби – один з продуктів, вживання якого в їжу може бути небезпечним. Йдеться в першу чергу про гриби, зібрані самостійно в дикій природі. Вживання такого продукту в їжу може привести до отруєння. Особливо це небезпечно для дітей.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram доктор Комаровський розповів, що робити, якщо дитина все ж отруївся.

Лікар підкреслив, що при першій же підозрі на отруєння батьки повинні негайно звернутися до лікаря.

"У такій ситуації самолікування протипоказано", - зазначив доктор.

Втім, є деякі заходи, які дорослі можуть вжити до приходу лікаря.

Так, Комаровський порадив дати дитині активоване вугілля в розрахунку 1 г/кг ваги. Доктор також рекомендує забезпечити дитині рясне пиття. Найкраще підійдуть розчини для пероральної регідратації. Температура пиття при цьому повинна дорівнювати температурі тіла.

"Нічим дитину не годуйте", - порадив також Комаровський.

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