Літак АН-26 зник з радарів у Хабаровському краї в Росії

За попередніми даними, літак-лабораторія зазнав аварії в Большехехцирському заповіднику. Відзначається, що на борту знаходилися шість осіб, включаючи пілотів і технічних фахівців, які перевіряли наземні засоби зв'язку і радіолокації.

Після зникнення літака на пошуки його уламків залучили вертоліт Мі-8 і наземні групи на всюдиходах. Пізніше екіпаж вертольота повідомив, що уламки повітряного судна виявлені на схилі сопки на території Большехехцирського заповідника.

Телеграм-канал Mash опублікував перші кадри з місця аварії, зняті пошуковою командою з вертольота.

Пізніше кадри рятувальної операції з'явилися на сайті ГУ МНС Росії по Хабаровському краю.

В даний час висуваються кілька причин аварії літака: погана погода (поривчастий вітер і дощ) або помилка пілотування.

Очевидець Володимир Тараненко розповів про падіння Ан-26 під Хабаровськом. За його словами близько сьомої години вечора він помітив літак, що пролетів над його будинком дуже низько. Чоловік боявся, що той зачепить вишки зв'язку.

"Я ще подумав, не можна так літати, розіб'ється. Подзвонив 112. А тут в новинах дізнався - встромився в сопку в заповіднику", - поділився очевидець.

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