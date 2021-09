За свою кар'єру був багаторазовим лауреатом премії Американського товариства композиторів, авторів і видавців

Композитор і автор музики до відомої телепередачі "Хто хоче стати мільйонером?" Меттью Стрекан помер у 50 років.

Про це пише видання The Sun.

За інформацією видання, лондонська служба "швидкої допомоги" викликала поліцію за адресою його проживання, щоб повідомити про раптову смерть.

Поліція призначила розтин, а також проведення ряду аналізів. Але зазначається, що Скотленд-Ярд не вважає, що смерть Стрекана була насильницькою.



Музикант народився в грудні 1970 року в Лондоні. У США йому присудили 12 премій Американського товариства композиторів, авторів і видавців. Стрекан не тільки писав музичні теми для телепрограм, але також і музику для фільмів.

Він став автором музики до телешоу Mind the Gap, Super Millionaire, The People Versus, Britain's Brainiest, Winning Lines і Who wants to be a millionaire?. Крім того, його твори також можна почути у фільмах "Мій хлопчик" і "Мільйонер з нетрів".

У мережі його колеги і фанати висловили слова співчуття: "Він був ніжним і добрим, але витримав безперервну боротьбу зі своїми внутрішніми демонами", "Це трагічно, що його більше немає", "Метью був ніжним, добрим, талановитим і до неподобства забавним", "Метью був неймовірно обдарованою людиною".

