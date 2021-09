За свою карьеру был многократным лауреатом премии Американского общества композиторов, авторов и издателей

Композитор и автор музыки к известной телепередаче "Кто хочет стать миллионером?" Мэттью Стрэкан скончался в 50 лет.

Об этом пишет издание The Sun.

По информации издания, лондонская служба "скорой помощи" вызвала полицию по адресу его проживания, чтобы сообщить о внезапной смерти.

Полиция назначила вскрытие, а также проведение ряда анализов. Но отмечается, что Скотленд-Ярд не считает, что смерть Стрэкана была насильственной.



Музыкант родился в декабре 1970 года в Лондоне. В США ему присудили 12 премий Американского общества композиторов, авторов и издателей. Стрэкан не только писал музыкальные темы для телепрограмм, но также и музыку для фильмов.

Он стал автором музыки к телешоу Mind the Gap, Super Millionaire, The People Versus, Britain’s Brainiest, Winning Lines и передаче Who wants to be a millionaire?. Кроме того, его произведения также можно услышать в фильмах "Мой мальчик" и "Миллионер из трущоб".

В сети его коллеги и фанаты высказали слова сочуствия: "Он был нежным и добрым, но выдержал непрекращающуюся борьбу со своими внутренними демонами", "Это трагично, что его больше нет", "Мэтью был нежным, добрым, талантливым и до безобразия забавным", "Мэтью был невероятно одаренным человеком".

