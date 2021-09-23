Глава МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що карантин скасують при позитивних показниках імунізації.
Потрібне заява міністр зробив у рамках форуму»Креативна індустрія".
"Все залежить від вас. Вакцинуємося до Нового року – навесні можемо спокійно жити без карантинних обмежень», - сказав Ляшко.
Глава МОЗ повідомив, що сьогодні в Україні є десять мільйонів доз коронавірусної вакцини. Ще законтрактовано 17 мільйонів. Ляшко додав, що додаткових три мільйони він отримає, як людина, яка проводить вакцинацію з високою ефективністю.
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Як приклад міністр назвав Данію і Великобританію. За його словами, завдяки інтенсивній вакцинації, яку в цих країнах проводили протягом півроку, зараз жителям вдалося позбутися карантину. Ляшко підкреслив, що при дотриманні зазначеної вище рекомендації, найближчим часом вдасться піти і від масочного режиму. За його словами, зараз люди змушені носити маску, оскільки навколо них залишається безліч нещеплених співгромадян. Міністр нагадав, що навіть після проходження вакцинації, людина може залишатися переносником вірусу, а іноді і захворіти, але в легшій формі. Чиновник додав, що при більшому охопленні людей вакцинацією, маски можна буде скасувати.
Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні
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