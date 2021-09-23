Навіть повна заборона на пересування не допоможе країнам припинити поширення коронавірусу
Ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршується, що може нести додаткові загрози для заробітчан з України. Там можуть посилити карантин через зростання нових випадків інфікування коронавірусом та ввести нові обмеження.
Про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
Приміром, у Польщі інфіковано близько 290 тисяч населення, а ще три місяці тому, у червні, було на 100 тисяч менше. Потрапити на прийом до лікарів українцям в Польщі вкрай важко – в доступі тільки приватна медицина, але для заробітчан вона дуже дорога.
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У разі хвороби працівники або змушені купувати страхування, або звертатися в дорогі приватні клініки - іншого виходу не існує.
Тому фахівці попереджають українських заробітчан: у разі погіршення епідеміологічної ситуації їм варто бути готовими і до більш суворих протиковідних обмежень в європейських країнах.
Їх може навіть чекати екстрене повернення додому. Як сталося минулого року - з масовими очікуваннями на кордонах і митницях.
Тому радять зараз бути обачними і заздалегідь подбати про своє здоров'я.
Нагадаємо, у Польщі б'ють на сполох через брак українських заробітчан.
Як повідомляла Politeka, у Польщі повідомили, скільки українців переїхало в країну під час карантину.
Також Politeka писала, що у Польщі безвісти пропали жителі Львівщини, рідні просять про допомогу.