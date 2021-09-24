Погода в Україні остаточно зіпсується, а осінь повністю вступить у свої права
Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі засмутили українців новим прогнозом. Згідно з даними синоптиків, у п'ятницю, напередодні вихідних, по всій Україні пройдуть дощі. Опади очікуються у всіх областях, як і стрімке падіння температури.
Найхолодніше буде в Харківській і Сумській областях. Там похолодає до 8-9 градусів. У східних регіонах, тим часом, температура буде 12-15 градусів.
Трохи тепліше буде на півдні. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 14-18 градусів. А ось в центральних і західних областях буде значно холодніше. У центрі температура опуститься до 11-13 градусів. Також похолодає і на Заході за винятком Закарпатської області. Там буде тепліше - температура підніметься до 15-17 градусів.
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Відзначимо, що вже в суботу з західних областей прийде потепління. Дощі там закінчаться, а температура підніметься. У неділю потепління просунеться на центральні та частину східних областей.
Додамо, що до холодів в Україні ще очікується бабине літо. При цьому за прогнозами синоптиків, вже у жовтні в Україні випаде перший сніг.
Практично весь жовтень буде сухим і тільки до кінця місяця Україну знову заллє дощами. Також, ближче до листопада, на країну обрушаться морози і сніг.
Нагадаємо, що погода в південних регіонах сильно зіпсується: коли буде пік похолодання.
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