Погода в Україні остаточно зіпсується, а осінь повністю вступить у свої права

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі засмутили українців новим прогнозом. Згідно з даними синоптиків, у п'ятницю, напередодні вихідних, по всій Україні пройдуть дощі. Опади очікуються у всіх областях, як і стрімке падіння температури.

Найхолодніше буде в Харківській і Сумській областях. Там похолодає до 8-9 градусів. У східних регіонах, тим часом, температура буде 12-15 градусів.

Трохи тепліше буде на півдні. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 14-18 градусів. А ось в центральних і західних областях буде значно холодніше. У центрі температура опуститься до 11-13 градусів. Також похолодає і на Заході за винятком Закарпатської області. Там буде тепліше - температура підніметься до 15-17 градусів.

Відзначимо, що вже в суботу з західних областей прийде потепління. Дощі там закінчаться, а температура підніметься. У неділю потепління просунеться на центральні та частину східних областей.

Додамо, що до холодів в Україні ще очікується бабине літо. При цьому за прогнозами синоптиків, вже у жовтні в Україні випаде перший сніг.

Практично весь жовтень буде сухим і тільки до кінця місяця Україну знову заллє дощами. Також, ближче до листопада, на країну обрушаться морози і сніг.

Нагадаємо, що погода в південних регіонах сильно зіпсується: коли буде пік похолодання.

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