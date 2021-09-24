Ні у кого з них практично не було досвіду

Під час сходження на гору Ельбрус в Кабардино-Балкарії різко погіршилася погода - 19 альпіністів опинилися в сніговому полоні

Розгорнулася операція з їх порятунку, що тривала сім годин. Альпіністів довелося спускати з висоти 5 тисяч метрів. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, потім кількість жертв зросла до п'яти.

МНС Росії прокоментували BBC, що інші 14 осіб практично всі отримали сильні обмороження, у деяких переломи кінцівок.

Відзначається, що в групу альпіністів входили жителі 11 регіонів Росії, в основному старше 30 років та вони не мали досвіду. Люди опинилися в сніговій пастці, коли погода почала різко погіршуватися. Температура тут впала до мінус 20 градусів і швидкість вітру досягала 40 метрів на секунду.

Крім поганої видимості, пошуки ускладнювалися тим, що група розбрілася. Альпіністи вирішили розділитися на три взводи, щоб ті, хто сильніше, йшли швидше.

Користувачі Мережі активно обговорюють НП на Ельбрусі:

"Співчуття, звичайно. Але, братці, факти такі, що, йдучи в гори всякий раз, ти можеш не повернутися. Тут вам не рівнина, тут клімат інший"

"Навіщо було перти в невідоме з сумнівним гідом, зовсім у людей мізків немає"

"Це все випадкові люди, ніякого відношення до альпінізму не мають. Є бажання і гроші, і є ті хто на цьому заробляє"

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