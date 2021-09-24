Під час сходження на гору Ельбрус в Кабардино-Балкарії різко погіршилася погода - 19 альпіністів опинилися в сніговому полоні
Розгорнулася операція з їх порятунку, що тривала сім годин. Альпіністів довелося спускати з висоти 5 тисяч метрів. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих, потім кількість жертв зросла до п'яти.
МНС Росії прокоментували BBC, що інші 14 осіб практично всі отримали сильні обмороження, у деяких переломи кінцівок.
Відзначається, що в групу альпіністів входили жителі 11 регіонів Росії, в основному старше 30 років та вони не мали досвіду. Люди опинилися в сніговій пастці, коли погода почала різко погіршуватися. Температура тут впала до мінус 20 градусів і швидкість вітру досягала 40 метрів на секунду.
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Крім поганої видимості, пошуки ускладнювалися тим, що група розбрілася. Альпіністи вирішили розділитися на три взводи, щоб ті, хто сильніше, йшли швидше.
Користувачі Мережі активно обговорюють НП на Ельбрусі:
"Співчуття, звичайно. Але, братці, факти такі, що, йдучи в гори всякий раз, ти можеш не повернутися. Тут вам не рівнина, тут клімат інший"
"Навіщо було перти в невідоме з сумнівним гідом, зовсім у людей мізків немає"
"Це все випадкові люди, ніякого відношення до альпінізму не мають. Є бажання і гроші, і є ті хто на цьому заробляє"
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