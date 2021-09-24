У Карпатах різко погіршилася погода, на гори обрушився сильний дощ і вітер.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
За даними джерела, погіршення погоди спочатку зафіксували на горі Піп-Іван Чорногірський. У цьому районі проходить затребуваний туристичний маршрут, тому фахівці вирішили зняти окреме відео, щоб показати людям, що зараз там творить негода.
Експерти повідомили, що зараз температура на вершині гори досягла позначки в нуль градусів. Там розігрався південно-західний вітер, пориви якого досягають швидкості в 30 метрів в секунду, а середня швидкість знаходиться в межах від 20 до 24 метрів в секунду.
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При цьому небо над горою закривають Хмари. Видимість в цьому районі обмежена і досягає тільки сімдесяти метрів.
Представники рятувального поста попросили туристів, які планують здійснити сходження на гору, утриматися від цього. Людей рятувальники просять відстежувати всі зміни в погоді. Відзначимо, що на цю гору люблять підійматися не тільки українські, а й іноземні туристи. За словами туристів саме перебуваючи на цій горі можна повною мірою оцінити неповторний вигляд чорногорського хребта. Кам'яна обсерваторія, розташована на вершині цієї гори - сама високогірна в нашій країні.
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