Знаменитий лікар розповів, як ледь не позбувся життя

Відомий український доктор Євген Комаровський розповів, що йому довелося пережити

Євген Комаровський завоював величезний авторитет, як лікар, який бореться за науку і критичне мислення, передає Politeka.net. Лікар веде власні блоги в Instagram і Ютуб, де дає поради щодо лікування тієї чи іншої недуги. Однак мало, хто знає, що довелося пережити самому лікарю.

В передачі "Зірковий шлях "на телеканалі "Україна" доктор Комаровський розповів, що пройшов важкий життєвий шлях, адже кілька разів був на межі смерті.

За словами лікаря, одного разу він навіть переніс клінічну смерть - його вбило кварцовою лампою у відділенні реанімації. Доктор Комаровський згадав, що сталося замикання, він посунув лампу. Лікаря вдарило струмом, він впав, а на нього зверху звалилася лампа, яка в підсумку вирвалася з розетки.

"Тут же набігла купа реаніматологів, відкачали мене, я прийшов до тями", - згадав доктор.

Коли ввечері він повернувся додому, дружина відразу зрозуміла, що того вбило струмом. За її словами, на заняттях судової медицини розповіли про ознаки смертельного ураження - блискавки на шиї, на руках у вигляді судин. Комаровський дійсно мав блискавки на шиї, а його палець був обвуглений.

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